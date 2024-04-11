Во Франции рассказали о начавшемся в стране безумии из-за Украины

Figaro: французы резко заинтересовались бункерами после слов Макрона об Украине

Французы начали массово интересоваться бункерами и убежищами после слов президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом рассказало издание Le Figaro.

Отмечается, что граждане стали задумываться о покупке защитных убежищ после начала спецоперации на Украине. По словам управляющего компании, которая занимается их строительством, тогда они получали по двести обращений в день. «Это было безумие», — поделился он.

Собеседник издания рассказал, что после высказывания французского лидера люди начали гораздо чаще интересоваться расценками. «С тех пор число запросов находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц», — указал он.

В конце февраля Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже он повторил свои слова, заявив, что этот вариант возможен.