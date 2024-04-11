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07:55, 11 апреля 2024Силовые структуры

Директора и главбуха Россельхозцентра в регионе задержали по делу о растрате

В Кузбассе задержали директора и главбуха Россельхозцентра за растрату 1 млн

Силовики задержали директора и главного бухгалтера Российского сельскохозяйственного центра по Кемеровской области, подозреваемых в растрате свыше одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным, фигуранты начисляли бюджетные деньги в качестве премий работникам Россельхозцентра, а затем требовали вернуть их наличными. За период с 2018 года по апрель 2024-го они успели растратить свыше миллиона рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Их преступную деятельность пресекли сотрудники СК совместно с коллегами из ФСБ.

В отношении директора и главбуха возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ, по местам их жительства прошли обыски. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее суд в Белгороде поместил под домашний арест до 3 июня замминистра ЖКХ по региону Веронику Новикову. Женщина обвиняется по статье о получении взяток в особо крупном размере — по некоторым данным, она могла получить 16 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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