Два российских города свяжет скоростной «Метеор»

Нижний Новгород и Казань свяжут рейсы скоростного теплохода «Метеор»

Нижний Новгород и Казань свяжут рейсы на скоростном теплоходе «Метеор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Расписание перевозок между двумя российскими городами будет известно в конце мая. Тарифы на проезд пока находятся на стадии согласования. О них сообщат в конце апреля.

Отмечается, что сами рейсы запустят, когда в Нижегородской области запустят в эксплуатацию третий «Метеор».

Аналитики «Туту.ру» назвали лучшие регионы страны для прогулок на природе. По мнению специалистов, хайкинг очень развит на Алтае, в Карелии, Бурятии и Красноярском крае. Жители последнего даже разработали для туристов мобильное приложение с пешими маршрутами.