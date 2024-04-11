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17:33, 11 апреля 2024Моя страна

Два российских города свяжет скоростной «Метеор»

Нижний Новгород и Казань свяжут рейсы скоростного теплохода «Метеор»

Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости

Нижний Новгород и Казань свяжут рейсы на скоростном теплоходе «Метеор». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Расписание перевозок между двумя российскими городами будет известно в конце мая. Тарифы на проезд пока находятся на стадии согласования. О них сообщат в конце апреля.

Отмечается, что сами рейсы запустят, когда в Нижегородской области запустят в эксплуатацию третий «Метеор».

Аналитики «Туту.ру» назвали лучшие регионы страны для прогулок на природе. По мнению специалистов, хайкинг очень развит на Алтае, в Карелии, Бурятии и Красноярском крае. Жители последнего даже разработали для туристов мобильное приложение с пешими маршрутами.

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      Фариза Бацазова
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