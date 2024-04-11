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15:26, 11 апреля 2024Экономика

Эколог заявил о невозможности очищения рек России от загрязнений после паводка

Эколог Акшинцев: мощностей, достаточных для очищения рек после паводка, в РФ нет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Реки в российских регионах невозможно будет очистить от загрязнений после паводка. Об этом заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев в разговоре с «Радиоточкой НСН».

«Для экологической обстановки такие паводки сложны, потому что это непривычное воздействие. Даже в период половодья огромное количество мусора и удобрений вымываются из почв, попадают в водотоки дальше в реки и моря. Кроме того, крайне опасно затопление скотомогильников, особенно экстренных, потому что все это выходит наружу», — отметил эколог.

Акшинцев пояснил, что достаточных для очистных процедур рек мощностей на данный момент в РФ нет и что избавиться от загрязнений можно только в случае с малыми реками. Он добавил, что даже Волгу не удается очистить до конца, несмотря на то, что эти попытки продолжаются на протяжении нескольких лет.

Согласно последним данным, половодье наблюдается в 39 регионах страны. При этом наихудшая ситуация сложилась в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге залило водой.

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