Эколог заявил о невозможности очищения рек России от загрязнений после паводка

Эколог Акшинцев: мощностей, достаточных для очищения рек после паводка, в РФ нет

Реки в российских регионах невозможно будет очистить от загрязнений после паводка. Об этом заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев в разговоре с «Радиоточкой НСН».

«Для экологической обстановки такие паводки сложны, потому что это непривычное воздействие. Даже в период половодья огромное количество мусора и удобрений вымываются из почв, попадают в водотоки дальше в реки и моря. Кроме того, крайне опасно затопление скотомогильников, особенно экстренных, потому что все это выходит наружу», — отметил эколог.

Акшинцев пояснил, что достаточных для очистных процедур рек мощностей на данный момент в РФ нет и что избавиться от загрязнений можно только в случае с малыми реками. Он добавил, что даже Волгу не удается очистить до конца, несмотря на то, что эти попытки продолжаются на протяжении нескольких лет.

Согласно последним данным, половодье наблюдается в 39 регионах страны. При этом наихудшая ситуация сложилась в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге залило водой.