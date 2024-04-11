Глава МАГАТЭ заявил о «зловещих признаках готовности» продолжать удары по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: атаки дронов являются признаком продолжения ударов по ЗАЭС

Новые атаки дронов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются признаком готовности продолжать такие удары, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его цитирует РИА Новости.

«Во вторник поступили сообщения о новой атаке беспилотников и очередях винтовочных выстрелов, что является зловещим признаком очевидной готовности продолжать эти нападения, несмотря на серьезную опасность», — сказал глава организации, подчеркнув, что удары должны быть прекращены.

7 апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников ударили по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.