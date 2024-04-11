Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

Хачанов победил Медведева в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов выбил соотечественника Даниила Медведева с турнира серии Masters в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хачанов одержал победу со счетом 6:3, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты. По ходу встречи Медведева оштрафовали на одно очко в гейме за споры с арбитром.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем в паре Стефанос Циципас — Александр Зверев. Их матч запланирован на 11 апреля в 14:45 по московскому времени.

Ранее с турнира вылетел действующий обладатель титула Андрей Рублев. В матче второго круга он проиграл австралийцу Алексею Попырину со счетом 4:6, 4:6.