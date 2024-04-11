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12:47, 11 апреля 2024Мир

Китай призвал США и Японию снизить роль ядерного оружия в политике безопасности

МИД КНР: США и Японии нужно снизить роль ядерного оружия в политике безопасности
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Thomas Peter / Reuters

США и Японии нужно снизить роль ядерного оружия в политике национальной и коллективной безопасности. К этому призвала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает ТАСС.

«США и Япония должны заняться рефлексией, скорректировать свое отношение, прекратить саботаж международной системы ядерного разоружения и ядерного нераспространения», — подчеркнула она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон обладает огромным ядерным арсеналом, а также «укрепляет ядерный альянс НАТО» посредством модернизации своих ядерных сил.

Мао Нин осудила Японию за то, что она, являясь жертвой ядерного взрыва, не требует от США ядерного разоружения, а вместо этого полагается на их ядерный зонтик.

Ранее президента США Джо Байдена уличили в неумении полностью сфокусироваться на борьбе с Китаем, который он называет главной угрозой. Отмечается, что американский лидер уделяет слишком много внимания конфликтам на Украине и в секторе Газа.

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      Виктория Кондратьева
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