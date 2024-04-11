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16:35, 11 апреля 2024Экономика

Китайский бренд впервые вошел в топ-20 популярных подержанных машин в России

«Открытие Авто»: Chery впервые вошла в топ-20 популярных подержанных машин в РФ

Фото: Tatiana Meel / Reuters

По итогам марта 2024 года китайская марка Chery впервые вошла в топ-20 самых популярных в России автобрендов на вторичном рынке. О высокой востребованности этого бренда в стране сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Открытие Авто».

За первый месяц весны в России зафиксировали 5,3 тысячи сделок по перепродаже автомобилей этой марки. В сравнении с февралем показатель вырос на 37 процентов, уточнили эксперты.

Лидером рейтинга среди иномарок оказалась Toyota. В марте новыми владельцами подержанных машин этой марки в России стали в общей сложности 53,9 тысячи человек (плюс 21 процент). Значительные темпы прироста продемонстрировали южнокорейские бренды Kia (33,4 тысячи сделок, плюс 23 процента) и Hyundai (27 тысяч, плюс 22 процента).

Ранее о росте популярности подержанных автомобилей Chery у россиян также сообщили аналитики «Автостат-Инфо». Согласно их данным, в январе 2024 года в РФ продали в общей сложности 3047 б/у машин этой марки. В годовом выражении прирост составил 25 процентов. В итоге Chery оказалась самой востребованной китайской маркой на вторичном рынке.

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      Анатолий Акулов
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