В прямом эфире телеканала случайно показали мужские гениталии

Мексиканский телеканал RCG Media случайно показал мужские гениталии в прямом эфире новостной программы. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел, когда ведущие новостной передачи 24/7 освещали тему солнечного затмения. В то время, когда один из ведущих перечислял города, жители которых смогут увидеть это астрономическое явление, внезапно на экране рядом с ним показали мужские гениталии.

Сотрудники канала быстро заметили оплошность и убрали откровенные кадры с экрана. Ведущий программы, комментируя случившееся, заявил, что этот ролик прислал один из зрителей канала.

Ранее сообщалось, что австралийский теле- и радиоведущий Макс Берфорд случайно выдал секрет коллеги. В прямом эфире радиостанции Mix 102.3 он рассказал о беременности журналистки, работающей с ним на одном канале.