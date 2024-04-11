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04:01, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

В прямом эфире телеканала случайно показали мужские гениталии

СюжетСолнечное затмение

Кадр: RCG Media

Мексиканский телеканал RCG Media случайно показал мужские гениталии в прямом эфире новостной программы. Об этом сообщает газета New York Post.

Инцидент произошел, когда ведущие новостной передачи 24/7 освещали тему солнечного затмения. В то время, когда один из ведущих перечислял города, жители которых смогут увидеть это астрономическое явление, внезапно на экране рядом с ним показали мужские гениталии.

Сотрудники канала быстро заметили оплошность и убрали откровенные кадры с экрана. Ведущий программы, комментируя случившееся, заявил, что этот ролик прислал один из зрителей канала.

Ранее сообщалось, что австралийский теле- и радиоведущий Макс Берфорд случайно выдал секрет коллеги. В прямом эфире радиостанции Mix 102.3 он рассказал о беременности журналистки, работающей с ним на одном канале.

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      Олег Давыдов
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