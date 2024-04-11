NYT: дополнительная мобилизация на Украине может уничтожить целое поколение

Новая дополнительная мобилизация на Украине может уничтожить целое поколение. Такое заявление сделала, основываясь на данные Института демографии и социальных исследований им. Птухи, газета The New York Times.

Как отмечает NYT, в результате распада Советского Союза и экономической депрессии, на Украине выросло самое малочисленное поколение людей от 18 до 27 лет, которые могут быть мобилизованы для участия в боевых действиях.

«Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, составляющие костяк большинства вооруженных сил, относятся к самому малочисленному поколению в современной истории Украины. Украина должна сбалансировать необходимость противодействия российскому наступлению путем увеличения численности войск с риском потери целого поколения», — считает издание.

Решение президента Украины Владимира Зеленского призывать в армию мужчин, начиная с 25 лет рискует еще больше сократить численность этого небольшого поколения, многие из которых уже служат в армии, проживают на юго-востоке страны или имеют работу или инвалидность, которые освобождают их от призыва.

Ранее стало известно, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации на Украине под давлением «сверху». Депутат Виктория Сюмар подчеркнула, что в здании парламента закон принимали в праздничной атмосфере, так как проголосовавшие за него депутаты просто «выполнили приказ сверху».