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10:59, 11 апреля 2024Россия

На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории Воронежской область объявлена опасность атаки беспилотных летательный аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

В этой связи губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и ждать дальнейших оповещений.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") наготове», — подчеркнул Гусев.

В ночь на 11 апреля российские войска сбили 12 украинских БПЛА в небе над шестью регионами. Одним из них стала Мордовия – украинские войска попытались атаковать этой субъект России впервые с начала специальной военной операции.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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