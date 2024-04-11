На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской область объявлена опасность атаки беспилотных летательный аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.
В этой связи губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и ждать дальнейших оповещений.
«Силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") наготове», — подчеркнул Гусев.
В ночь на 11 апреля российские войска сбили 12 украинских БПЛА в небе над шестью регионами. Одним из них стала Мордовия – украинские войска попытались атаковать этой субъект России впервые с начала специальной военной операции.