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16:14, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Запад в игнорировании проблем с электроэнергией

Глава фонда помощи ВСУ Чмут: Запад игнорирует удары по энергосистеме Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Запад игнорирует проблемы Украины с электроэнергией, возникшие в результате ударов по инфраструктуре. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

По его словам, атаки на энергосистему привели к довольно ощутимым потерям генерирующих мощностей. Если бы это произошло зимой, Украина бы столкнулась с большой социальной проблемой, которая бы требовала быстрой реакции от Запада, добавил глава фонда помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«А что мы видим сейчас? Ничего вообще. Впереди лето. Летом потребление электричества растет, потому что нужно охлаждать все. Дальше осень. Как мы войдем в эту зиму? Будет точно тяжелее, чем в предыдущем году», — подытожил Чмут.

11 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской энергосистеме. В Министерстве обороны РФ сообщили, что это стало ответом на попытки ВСУ атаковать российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики.

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      Екатерина Грищенко
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