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08:35, 11 апреля 2024Экономика

Назван претендент на покупку производителя водки Stolichnaya

«Ъ»: обанкротившегося производителя Stolichnaya выкупит бывший мэр Волгограда

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Обанкротившийся алкогольный завод «Итар» в Калининграде может выкупить АО «Исида» — компания выиграла торги по продаже комплекса спиртоводочного предприятия. Претендента на покупку производителя водки Stolichnaya назвал «Коммерсантъ».

Связанное с бывшим мэром Волгограда Евгением Ищенко акционерное общество предложило за права аренды земельных участков, здания, оборудование, товарные знаки «Брызги Балтики», «Паровоз» и другие активы «Итар» 411,75 миллиона рублей.

Ранее «Итар» входил в группу «Весталка» бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Константина Суслова. Компания производила водку «Легенда Кремля», Stolichnaya и Moskovskaya. В 2014 году предприятие обеспечило 4,6 процента от общего импорта напитка (около 450 тысяч декалитров), но в 2021 году организацию признали банкротом.

Экс-градоначальник Волгограда ранее владел 85 процентами компании «Тамерлан» (торговые сети «Покупочка», «ПокупАЛКО»), которую в 2023 году выкупила X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), сумма сделки могла составить около четырех-шести миллиардов рублей.

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По словам секретаря гильдии «Алкопро» Андрея Московского, в последние годы «Итар» работал на экспорт, однако сейчас западные рынки недоступны для российского алкоголя. Для отечественного рынка спиртное из Калининграда слишком дорогое по причине логистических затрат. С учетом стоимости доставки предприятию целесообразно выпускать премиальную водку либо переориентировать производство на разлив виски или коньяка, предположил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Ранее стало известно, что входящий в топ-10 отечественных предприятий-производителей водки Тульский винокуренный завод, который выпускает по контракту ром для Bacardi, выкупит один из ведущих российских импортеров и производителей алкогольной продукции, компания Ladoga. Завод построили в тульском поселке Пронь в 1911 году, где он работал до 80-х годов прошлого века, когда был закрыт на фоне антиалкогольной кампании времен перестройки. В 2003 году его перезапустили.

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      Вячеслав Агапов
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