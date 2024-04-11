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16:16, 11 апреля 2024Россия

Норму об аннулировании ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести внесли в Думу

Проект об аннулировании ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести внесли в ГД

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу (ГД) законопроект об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) мигрантам за совершение преступлений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Документ доступен в электронной базе парламента.

Сейчас подобная мера предусмотрена только за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо этого, законопроект предполагает расширение перечня оснований для отказа в выдаче вида на жительство. Как и в случае с аннулированием ВНЖ, к ним предлагают отнести совершение преступлений любой тяжести, а также наличие по ним неснятой и непогашенной судимости.

Ранее инициативу ЛДПР прокомментировал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, непозволительно позволять въезжать в Россию криминальным элементам, создавая опасность для граждан страны.

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      Игорь Дмитров
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