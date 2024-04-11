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14:59, 11 апреля 2024Бывший СССР

Песков высказался о переговорах по Украине

Песков: нельзя игнорировать геополитические изменения при переговорах по Украине

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя игнорировать геополитические изменения при переговорном процессе по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что ранее сторонам удалось согласовать документ. Однако за два года ситуация изменилась. «Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — высказался пресс-секретарь президента России.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения мирной конференции высокого уровня по достижению мира на Украине. Президент страны Виола Амерд заявила, что встреча запланирована с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России даже в случае ее отказа от саммита в Швейцарии.

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      Кристина Есикова
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