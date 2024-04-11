Премьер Польши призвал ЕС использовать активы России вместо доходов с них
Премьер Польши Туск: ЕС следует использовать активы России, а не доходы с них
Европейскому союзу (ЕС) следует использовать для помощи Украине сами замороженные активы России, а не только доходы, получаемые с них. К этому призвал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает агентство Bloomberg.
«Использование прибыли от этих активов само по себе уже кое-что дает, но этого, безусловно, недостаточно», — заявил Туск.
20 марта Еврокомиссия утвердила предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.
В начале апреля стало известно, что к предстоящей встрече G7 будут подготовлены предложения по передаче замороженных российских активов Украине.