Пресечение попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую косу попало на видео

ФСБ показала видео пресечения попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую косу

ФСБ показала видео пресечения попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Тендровской косе. Запись опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах показана лодка украинского десанта, по которой попадает снаряд. Затем демонстрируется оружие, изъятое после нанесения удара. Отмечается, что все, кроме одного украинского военного, взятого в плен, были ликвидированы.

ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области 11 апреля. Утверждается, что она была спланирована Великобританией. Взятый в плен старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море, а также в подготовке других акций против России.