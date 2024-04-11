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21:58, 11 апреля 2024Россия

Путин назвал чушью заявления о «желании» России напасть на Запад

Путин: заявления, что Россия может напасть на Запад — чушь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заявления о том, что Россия может напасть на Запад — чушь. Ее раздувают правящие круги там, чтобы оправдать расходы на Украину, рассказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским главой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

«Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине, вот и все», — объяснил Путин.

По словам президента РФ, это главная причина, почему раздувается тема «агрессивной» политики со стороны России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает реальной угрозу якобы нападения России на страну в ближайшие годы. При этом он добавил, что Варшава готова противостоять «российской агрессии».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обвинения западных официальных лиц в том, что Москва якобы планирует напасть на страны НАТО, являются чушью.

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      Марина Совина
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