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16:15, 11 апреля 2024Экономика

Ремонт в московской квартире Пугачевой признали устаревшим

Риелтор Романовская: Пугачева вряд ли сдаст жилье в Москве дороже рыночной цены
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, скорее всего, не сможет сдать в аренду квартиру в центре Москвы дороже, чем по рыночной цене. Ее шансы в этом вопросе оценила риелтор компании Whitewill Оксана Романовская в разговоре с агентством РИА Новости.

Речь идет об объекте площадью 303 квадратных метра, расположенном в Филипповском переулке. Эксперт рассказала, что, скорее всего, в квартире такого метража есть как минимум четыре, а то и пять спален. Она отметила, что средняя ставка аренды в этой локации стартует от 300 тысяч рублей, но при этом такой лот вполне удастся сдать и за 400 тысяч в месяц.

«В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад, что, соответственно, достаточно давно и на текущий момент неактуально», — считает риелтор. В заключение Романовская признала, что в квартирах с большим числом спален конечная стоимость зависит от состояния ремонта.

О том, что Пугачева принялась за поиски новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы, стало известно днем ранее.

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      Полина Кислицына
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