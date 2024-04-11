Сотрудника посольства Австрии в России объявили персоной нон грата

Посла Австрии в Москве вызвали в МИД из-за высылки двух российских дипломатов

Посла Австрии в Москве, Вернера Альмхофера, вызвали в МИД из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В качестве ответной меры Россия объявила сотрудника посольства Австрии персоной нон грата. Отмечается, что недружественный шаг со стороны Вены еще сильнее отягощает «находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения» и вредит авторитету Австрии, которая позиционирует себя как нейтральное государство

Сотрудник посольства Австрии должен покинуть Россию до конца дня 18 апреля. В МИД также заявили, что ответные меры Москвы этим не ограничатся.

В марте МИД Австрии уведомил двух дипломатов из посольства России, что они в скором времени будут высланы из страны. Австрийское ведомство объяснило решение тем, что сотрудники посольства «не соответствуют их дипломатическому статусу». В российском ведомстве назвали решение Вены безосновательным и пообещали ответ.

В феврале 2023 года австрийский МИД также принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что дипломаты якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.