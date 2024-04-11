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15:08, 11 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали действенные способы борьбы с сединой

Врач Сорокина заявила, что никотиновая кислота помогает в борьбе с сединой

Фото: Goodluz / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматолог Виктория Сорокина назвала действенные способ борьбы с сединой. В беседе с Life.ru она заявила, что на цвете волос сказывается неправильное и несбалансированное питание, а также недостаточное поступление с пищей аминокислот и витаминов.

По словам специалистки, вернуть волосам утраченный оттенок можно попробовать в домашних условиях с помощью никотиновой кислоты (ниацинамид, она же витамин РР.) При нанесении на кожу головы она расширяет сосуды, улучшает приток крови и питание волосяного фолликула, таким образом стимулируя рост и пигментирование волос. Никотиновую кислоту необходимо втирать в кожу головы по проборам два-три раза в неделю минимум месяц, добавила Сорокина.

При отсутствии результата врач посоветовала прибегнуть к фототерапии, микронидлингу, карбокситерапии или мезотерапии. Кроме того, указала она, избежать психологического дискомфорта, связанного с сединой, помогут окрашивание и камуфляж.

Ранее эксперт по колористике и стилист Максим Майер заявил, что скрыть седину помогут такие техники окрашивания, как мелирование и балаяж. Также он порекомендовал подбирать близкий к естественному цвету тон красителя при небольшом количестве седых волос и светлый оттенок при их преобладании.

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      Варвара Кошечкина
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