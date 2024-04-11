Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

Чиновник из Башкирии на фоне ситуации с паводками спел о реке и тающих льдах

Глава Дюртюлинского района Башкирии Риф Юсупов представил видео, на котором он исполняет песню «Кышкы романс» («Зимний романс») на фоне тающих льдов в реке Белая. Ролик российский чиновник опубликовал в Telegram-канале.

Композиция, известная в исполнении башкирского музыканта Фидана Гафарова, повествует о любви и «пылком порыве весны». В описании к ролику Юсупов указал, что «любуясь рекой, черпая из нее силы и энергию», жители Дюртюлинского района «проводили ледоход».

«Пусть наше течение жизни идет плавно, не покидая своих берегов, а двигаясь дальше спокойной волной», — отметил он. Некоторые башкирские издания предположили, что Юсупов исполнил песню, посвященную паводку. Пользователи сети также сочли, что это новый способ борьбы с природной стихией.

Между тем, в администрации Дюртюлинского района объяснили изданию «Подъем», что песня башкирца посвящена не половодью, а обновлению природы, которое приходит с весной. Представители властей также подчеркнули, что жителям Дюртюлинского района «очень нравится» творчество главы.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил за то, чтобы включить в школьный курс по музыке современные песни, но только высокого качества.