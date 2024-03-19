В Госдуме высказались о критериях отбора песен для школьного курса по музыке

Депутат Смолин предложил отбирать современные песни для школьного курса

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил за то, чтобы включить в школьный курс по музыке современные песни, но только высокого качества. Для этого он предложил отбирать соответствующие композиции. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение обновить рабочую программу по предмету «Музыка», добавив в курс патриотические песни современных исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Позднее он сообщил РИА Новости, что Минпросвещения РФ поддержало инициативу.

«Ребята, молодежь, всегда стремились, чтобы они пели не только народные песни и романсы, но и современную музыку. В наше время мы, конечно, стремились петь бардовскую песню. Сейчас, к сожалению, бардовская культура в тени. Я думаю, что важно не столько то, современная музыка или не современная, а ее качество. Потому что когда я слышу, что музыка "три аккорда", а рифмы "палка" — "селедка", вспоминая "Незнайку", то мне как-то делается грустно, поэтому я за то, чтобы включались и современные песни, но только высокого качества», — поделился Смолин.

По мнению парламентария, у того же Газманова есть песни разного качества, у Расторгуева большая часть песен — приличного качества, есть таковые и у SHAMAN. «Я бы отбирал среди современных исполнителей то, что, скажем так, параллельно улучшает, а не портит художественный вкус», — заключил депутат.

Ранее SHAMAN возглавил рейтинг самых популярных отечественных звезд. Артист стал самой гастролирующей звездой эстрады в 2023-2024 годах, при этом 90 процентов его концертов в гастрольном туре по стране проходили при полных залах.