Российский флаг вывесили на территории посольства Украины в Москве

На территории посольства Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы

На территории посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Кто именно поднял флаг и знамя неизвестно. Других подробностей на данный момент нет.

Мэрия Москвы расторгла договор аренды на земельный участок, где находится украинское посольство, в качестве ответа на решение Киева о расторжении договора аренды на землю с находящимся на ней посольством России на Украине.

Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук сообщил, что здание украинского посольства в Москве останется в неприкосновенности. «Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — объяснил он.