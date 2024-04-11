Швейцария введет ограничения в воздухе во время конференции по Украине

Швейцария введет ограничительные меры в воздухе во время конференции по Украине

Швейцария в целях безопасности введет ограничительные меры в воздушном пространстве и на дорогах во время конференции по Украине в Люцерне, заявил официальный представитель кантона Нивальдена Армин Эберли. Его цитирует РИА Новости.

«Для события такого масштаба неизбежны ограничения в целях обеспечения безопасности. Поэтому следует исходить из того, что непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения, например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве», — сказал чиновник.

По словам Эберли, на месте проведения конференции и на прилегающих территориях будет вестись активное наблюдение, а «на маршрутах подъезда будут приняты меры контроля».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, назвав встречу «сходкой» по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.