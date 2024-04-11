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09:34, 11 апреля 2024Россия

Слова Зеленского о контрнаступлении объяснили потребностью в новой дозе

Константинов назвал неадекватными слова Зеленского о новом контрнаступлении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова Владимира Зеленского о готовящемся новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются неадекватными. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Костантинов.

Ранее Зеленский в интервью газете Bild сообщил, что у Киева есть план контрнаступления. Он подчеркнул, что республика готова продолжать боевые действия и не пойдет на заморозку конфликта.

По мнению Константинова, риторика и действия Зеленского обусловлены необходимостью сохранить поддержку Запада. Зеленскому нужна «доза западных финансов», пояснил политик. Потребность в поступающих извне ресурсах вынуждает Киев делать заявления об «активности на фронте», заключил он.

В ДНР также усомнились в успехе нового украинского контрнаступления. Советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Киев уже не сможет воспользоваться фактором внезапности, поскольку «мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое (…) может быть поставлено оружие из западных стран».

ЖЗЛ
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