Слова Зеленского о контрнаступлении объяснили потребностью в новой дозе

Константинов назвал неадекватными слова Зеленского о новом контрнаступлении

Слова Владимира Зеленского о готовящемся новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины являются неадекватными. Об этом заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Костантинов.

Ранее Зеленский в интервью газете Bild сообщил, что у Киева есть план контрнаступления. Он подчеркнул, что республика готова продолжать боевые действия и не пойдет на заморозку конфликта.

По мнению Константинова, риторика и действия Зеленского обусловлены необходимостью сохранить поддержку Запада. Зеленскому нужна «доза западных финансов», пояснил политик. Потребность в поступающих извне ресурсах вынуждает Киев делать заявления об «активности на фронте», заключил он.

В ДНР также усомнились в успехе нового украинского контрнаступления. Советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Киев уже не сможет воспользоваться фактором внезапности, поскольку «мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое (…) может быть поставлено оружие из западных стран».