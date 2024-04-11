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10:31, 11 апреля 2024Мир

Спецпрокуроры займутся расследованием угроз в адрес конгрессменов США

The Hill: в США спецпрокуроры расследуют угрозы в адрес конгрессменов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Полиция Конгресса США наняла троих спецпрокуроров, которые расследуют участившиеся случаи угроз в адрес конгрессменов и членов их семей. Об этом сообщает The Hill.

«Полиция Капитолия США наняла трех специальных прокуроров для расследования угроз в адрес членов конгресса и оказания помощи в возбуждении уголовного дела по делам об угрозах с участием членов конгресса», — отмечается в материале издания.

Авторы материала обращают внимание, что полиция расследовала более 8 000 угроз членам Конгресса в 2023 году, что больше, чем в 2022 году, когда было около 7 500 угроз. При этом полиция редко инициирует уголовные дела по данному вопросу.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин распространила письмо, в котором призвала отстранить спикера Палаты Майка Джонсона и обосновала необходимость его отставки. В свою очередь он предложил ей должность своего советника, а также заявил о проведении 12 апреля совместной пресс-конференции с экс-президентом США Дональдом Трампом.

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      Максим Габриелян
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