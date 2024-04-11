Девушка получила неожиданный подарок от неизвестного отправителя и испугалась

Пользовательница Reddit рассказала, что после переезда получила неожиданный подарок от неизвестного отправителя. Девушка призналась, что ситуация ее испугала.

«Мне прислали на дом анонимный подарок. (...) Amazon утверждает, что отправитель анонимный. Мне жутко», — написала автор поста и опубликовала фотографию подарка. Девушка получила книгу американского психолога и телеведущего Филиппа Макгроу, также известного как Доктор Фил. Произведение называется «У нас проблемы: Как вы можете отстоять душу и здравый рассудок Америки».

К посылке также прилагалась записка. «А вот и особенный подарок от команды! Надеюсь, он вам понравится или, возможно, вы поделитесь им с кем-то», — говорилось в ней.

Рассказчица указала, что посыл книги противоречит ее убеждениям. Кроме того, по словам автора поста, недавно она заключила брак, сменила фамилию и переехала на новое место жительства. Девушка заверила, что никому не рассказывала о переезде, а ее новую фамилию знают немногие, однако неизвестный отправитель использовал эти данные.

В комментариях многие пользователи предположили, что подарок могли отправить родители девушки или ее свекровь или свекор, однако она отвергла эти идеи. «Ваши данные, такие как имя и фамилия, адрес, номер телефона, данные о продаже дома, налогах, членах семьи и так далее являются общедоступными во всех штатах, кроме Калифорнии и Нью-Йорка. Так что если вы не живете там, эту информацию легко найти в Google», — заявил один из комментаторов.

Некоторые также предположили, что книгу намеренно рассылают по случайным адресам, чтобы повысить ее продажи. Другие комментаторы сочли, что подарок отправил некий недоброжелатель девушки из числа ее близких, несогласный с ее взглядом на мир.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что увидел необычный список в телефоне возлюбленной и задумался о расставании. В комментариях поддержали его идею разорвать отношения.