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12:31, 11 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта польза черного и других сортов чая

Food and Environmental Virology: чай полезен в борьбе с коронавирусом

Фото: Unsplash

Ученые Университета Джорджии раскрыли возможную пользу черного и других сортов чая. Согласно статье, опубликованной в журнале Food and Environmental Virology, напиток может помочь в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Исследователи показали, что некоторые чаи инактивируют SARS-CoV-2 в слюне, причем снижение активных вирусных частиц достигает 99,9 процента. Это имеет значение для снижения патологического воздействия, поскольку вирус заражает клетки и размножается внутри полости рта, проходя через ротоглотку, прежде чем достичь легких.

В ходе эксперимента ученые приготовили настой, пригодный для питья, используя один чайный пакетик на чашку, заваривая его в течение 10 минут без каких-либо добавок. Чтобы получить настой для полоскания, чай заваривали в концентрации, в четыре раза превышающей концентрацию питьевого настоя.

К чаям, которые значительно снижали содержание вируса в слюне, относятся: имбирь с малиной, мятный эвкалипт, мятная смесь, зеленый чай и черный чай. Все пять чаев уменьшали количество вируса во рту как минимум на 96 процентов за 10 секунд, при этом черный чай продемонстрировал самый сильный эффект — 99,9 процента. Кроме того, все пять сортов уменьшали количество вируса на 99,9 процента в течение 10 секунд при полоскании.

Ученые не рекомендуют использовать чай в качестве единственного средства против SARS-CoV-2, поскольку вирус также размножается в носовой полости. Однако он может стать средством профилактики тяжелой формы COVID-19, риск которой возрастает, когда вирус использует для размножения слизистую оболочку полости рта.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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