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16:11, 11 апреля 2024Мир

Трампа заподозрили в желании спасти спикера Джонсона от отставки

Politico: Трамп поможет спикеру Джонсону избежать отстранения от должности

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп намерен помочь спикеру Палаты представителей Майку Джонсону избежать отставки, к которой призвала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В желании спасти Джонсона от отстранения от должности Трампа заподозрило издание Politico.

«Трамп собирается появиться с Джонсоном в пятницу в резиденции Мар-а-Лаго на совместном мероприятии, которое намекает на растущий, но неуверенный союз между двумя влиятельными республиканцами», — говорится в материале.

В публикации утверждается, что «если кто-то и придет на помощь Джонсону, то это будет самый влиятельный республиканец в округе».

Анонимный близкий к Трампу источник в беседе с изданием заявил, что попытки Тейлор Грин вызвать отстранение спикера вносят раскол в Республиканскую партию и являются «стопроцентным отвлечением внимания».

Ранее конгрессвумен распространила письмо, в котором призвала отстранить Майка Джонсона от должности и обосновала необходимость его отставки.

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      Елизавета Мытарева
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