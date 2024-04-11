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16:16, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове сообщили о повреждении ТЭЦ

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении ТЭЦ, питающей город

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Globallookpress.com

В Харькове была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая питает город. Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов, пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Кроме того, полностью разрушена трансформаторная подстанция. Терехов добавил, что Харьков продолжает функционировать, несмотря на значительные разрушения. Как отмечается, 11 апреля в городе два раза прекращало работу метро.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по Харькову. По его словам, было зафиксировано 16 «прилетов». По удар попали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий, уточнял он.

Позднее энергохолдинге ДТЭК рассказали о повреждении двух теплоэлектростанций в ночь на 11 апреля. В каких именно регионах они располагались, не уточнялось.

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      Кристина Есикова
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