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13:20, 11 апреля 2024Россия

В Кремле анонсировали совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что 11 апреля Путин проведет совещание с Совбезом в очном режиме

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, совещание пройдет в очном режиме. Подробности о темах, которые будут обсуждаться, Песков не раскрыл.

Помимо этого, пресс-секретарь Путина заявил, что в четверг у президента запланированы закрытые рабочие встречи и совещание в режиме видеоконференции по ситуации с паводками, в котором примут участие главы МЧС и министерства строительства, а также губернаторы пострадавших регионов.

Ранее стало известно, что 11-12 апреля в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, у которого запланирована встреча с Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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