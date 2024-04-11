В Кремле анонсировали совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что 11 апреля Путин проведет совещание с Совбезом в очном режиме

В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, совещание пройдет в очном режиме. Подробности о темах, которые будут обсуждаться, Песков не раскрыл.

Помимо этого, пресс-секретарь Путина заявил, что в четверг у президента запланированы закрытые рабочие встречи и совещание в режиме видеоконференции по ситуации с паводками, в котором примут участие главы МЧС и министерства строительства, а также губернаторы пострадавших регионов.

Ранее стало известно, что 11-12 апреля в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, у которого запланирована встреча с Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества.