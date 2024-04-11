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20:23, 11 апреля 2024Бывший СССР

В МИД Украины призвали к выводу российских миротворцев из Приднестровья

Посол МИД Украины Роговей призвал к выводу миротворцев России из Приднестровья

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Российский миротворческий контингент должен быть выведен из Приднестровья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей, сообщает ТАСС.

Роговей выступил с заявлением на форуме по вопросам реинтеграции Молдавии. Он заявил, что Украина остается активным участником в процессе приднестровского урегулирования, несмотря на конфликт с Россией.

«Очень важно трансформировать миротворческую миссию из военной в гражданскую с более широким международным участием и под эгидой международной организации», — заявил дипломат, добавив, что Украина пока не видит себя за одним столом переговоров с Россией.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук обвинил Украину в продвижении силового сценария в Приднестровье. Он отметил, что степень напряженности вокруг региона отражает обращение Приднестровской Молдавской Республики за помощью к России.

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      Юрий Леонов
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