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12:53, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Николаеве прогремел взрыв в районе бронетанкового завода

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе бронетанкового завода в Николаеве

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удар в районе бронетанкового завода в Николаеве на Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«В стороне завода БТР прилет. Знаю, что работала РЭБ. (...) По идее что-то интересное накрыли, суда по "скорым" толпой туда летящим прямо сейчас», — отметил он.

Ранее стало известно, что два района Николаевской области Украины оказались обесточены после удара Вооруженных сил (ВС) России по селу Михайло-Ларино. Отмечается, что за день до этого российская атака по населенному пункту также вывела из строя распределительную станцию.

В четверг, 11 апреля, Лебедев сообщил о вероятном попадании по Трипольской теплоэлектростанции под Киевом. После этого в сеть попало видео пожара на электростанции, а местные власти призвали людей плотно закрыть окна и сделать запасы воды.

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      Александр Курбатов
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