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13:59, 11 апреля 2024Экономика

В Оренбурге объяснили «тонущего» орла на гербе города

Геральдист Ломанцов опроверг догадки о тонущем орле на гербе Оренбурга

Фото: Николай Журавлев / РИА Новости

Орел, изображенный на гербе пострадавшего от паводков города Оренбурга, не тонет. Догадки пользователей сети о значении изображений на гербе опроверг член геральдической комиссии Оренбургской области Виктор Ломанцов, пишет «Подъем».

«На гербе Оренбурга изображен синий волнистый пояс, вверху половина двуглавого орла, а внизу Андреевский крест. Конечно же, орел на гербе не тонет, орел и волнистый пояс — два независимых друг от друга геральдических сюжета», — заявил эксперт. Он добавил, что художник мог изобразить орла в такой позе из-за сравнения с восходящим из-за горизонта солнцем.

Ломанцов добавил, что шутки про тонущего орла появились до наводнения. По его словам, нынешняя ситуация — «лишний повод для зубоскалов попрактиковаться в "остроумии"». Он подчеркнул, что герб не является предвестием паводка, и отметил, что на гербе так же пострадавшего Орска орел изображен на горе, однако город это не спасло.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 10 метров 69 сантиметров.

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      Александра Качан
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