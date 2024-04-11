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08:05, 11 апреля 2024Россия

В Подмосковье родители потеряли сознание во время прогулки с младенцем

В Истре прохожие нашли коляску с плачущим младенцем и его родителей без сознания
СюжетДТП в Москве:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Истре прохожие нашли коляску с плачущим младенцем. Кадры опубликованы в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Родители малыша лежали рядом в бессознательном состоянии. Ребенка госпитализировали. По неподтвержденной информации, родители могли находиться под воздействием наркотических веществ.

Следователь Следственного комитета по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

10 апреля в Калининградской области на Балтийской косе восьмилетняя школьница вылила уксусную эссенцию в коляску годовалого ребенка. Ее родители объяснили, что девочка это сделала якобы случайно, когда несла бутылку с 70-процентным уксусом бабушке. Однако мать пострадавшего младенца утверждает, что девочка и раньше кидала разный мусор в коляску.

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      Марина Совина
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