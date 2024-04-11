Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 11 апреля 2024Мир

В России назвали нежизнеспособной повестку швейцарской конференции по Украине

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: мир на Украине в обход России невозможен

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Урегулировать конфликт на Украине невозможно при игнорировании интересов России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, назвав нежизнеспособной повестку предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Его слова передает ТАСС.

«Следует понимать: прочный и справедливый мир в Европе и мире невозможен на основе инициатив, продвигаемых в обход России», — заявил заместитель постпреда.

Буякевич уточнил, что под подобными инициативами подразумевает «нежизнеспособные ультимативные "формулы", наподобие запланированных к обсуждению в Швейцарии».

Ранее посольство России в Швейцарии сообщило, что не получало приглашения на конференцию, которая состоится в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. В посольстве добавили, что в качестве основы для урегулирования на конференции будет использована «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Мотоцикл стрелявшего по подмосковным полицейским попал на видео

      Звездный хирург Хайдаров рассказал о планах развития клиники

      В России назвали нежизнеспособной повестку швейцарской конференции по Украине

      В российском регионе сработала система ПВО

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше