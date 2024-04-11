В России назвали нежизнеспособной повестку швейцарской конференции по Украине

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: мир на Украине в обход России невозможен

Урегулировать конфликт на Украине невозможно при игнорировании интересов России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, назвав нежизнеспособной повестку предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Его слова передает ТАСС.

«Следует понимать: прочный и справедливый мир в Европе и мире невозможен на основе инициатив, продвигаемых в обход России», — заявил заместитель постпреда.

Буякевич уточнил, что под подобными инициативами подразумевает «нежизнеспособные ультимативные "формулы", наподобие запланированных к обсуждению в Швейцарии».

Ранее посольство России в Швейцарии сообщило, что не получало приглашения на конференцию, которая состоится в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. В посольстве добавили, что в качестве основы для урегулирования на конференции будет использована «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.