В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило о двух сбитых в Белгородской области беспилотниках ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом завило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве около 13:40 по московскому времени военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по объектам на российской территории при помощи беспилотников самолетного типа. В результате дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два дрона.

Ранее ведомство сообщало, что еще 12 беспилотников уничтожили над российскими регионами в ночь на 11 апреля. По три дрона перехвачено в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

Помимо этого, днем 11 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ оказались повреждены жилые дома в поселке Красное Шебекинского городского округа. В трех зданиях выбиты окна, а также посечены фасады и кровли. Также незначительные повреждения выявили в двух хозяйственных постройках. Пострадавших, по информации главы региона, нет.