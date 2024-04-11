Во Вьетнаме магната приговорили к высшей мере наказания за мошенничество

Thanh Nien: вьетнамского магната приговорили к казни за мошенничество

Суд во Вьетнаме приговорил магната недвижимости Чыонг Ми Лан к высшей мере наказания за участие в крупнейшем в истории страны деле о финансовом мошенничестве. Об этом сообщает местное издание Thanh Nien.

Бизнесвумен обвиняют в присвоении более 12 миллиардов долларов, коррупции и нарушении банковских правил в сфере кредитования. По обвинению в растрате она была приговорена к казни, по каждому из других пунктов — к 20 годам тюрьмы. Члены семьи заявили, что Лан будет подавать апелляцию на решение суда.

Чыонг Ми Лан является председателем девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group. По версии следствия, она через десятки подставных лиц смогла практически полностью завладеть крупнейшим в стране «Коммерческим банком Сайгона» (SCB) путем предоставления незаконных кредитов Van Thinh Phat и другим компаниям. При этом акционерам этого банка разрешено приобретать не более пяти процентов его активов.

Адвокаты обвиняемой настаивали, что она контролировала только 15 процентов акций банка и не занимала в нем руководящую должность, а значит, обвинения в растрате несостоятельны. Однако свидетели, крупные владельцы долей банка, заявили на суде, что действовали от имени предпринимательницы.

Общая сумма выданных кредитов составила 44 миллиарда долларов — более 90 процентов всего объема кредитования в период с 2012 по 2022 год. Из них около 12 миллиардов были направлены Van Thinh Phat. Суд установил, что некоторые из более чем 1000 кредитов были погашены Лан, однако ей все равно придется выплатить банку полную компенсацию.

Бизнесвумен была арестована в 2022 году, а первые обвинения против нее были выдвинуты еще десять лет назад. Помимо Лан, в нанесении ущерба SCB обвиняются более 80 человек, включая сотрудников центрального банка Вьетнама.

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