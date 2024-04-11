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05:05, 11 апреля 2024Россия

В России назвали востребованные профессии для ветеранов боевых действий

Депутат Бессараб заявила о заинтересованности учебных заведений в ветеранах СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Ветераны украинского конфликта могут переобучиться или пройти повышение квалификации по таким востребованным направлениям как IT, различные специальности в торговле, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также допустила востребованность ветеранов в образовательных организациях.

«У нас больше 3,5 тысячи специальностей, профессий, которые востребованы и которым можно обучиться бесплатно. В том числе, это доступно бывшим участникам СВО и членам их семей, — сказала политик. — Когда заканчивается контракт, они могут пройти переобучение или повышение квалификации, и их с радостью примет любой работодатель».

В частности, Бессараб указала на возможность обучиться IT-технологиям. По ее словам, в этом направлении есть специальности, с которыми не нужно даже высшее образование, достаточно прохождения специальных курсов.

«Много востребованных специальностей и в торговле. Кроме того, сегодня делается большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В ветеранах могут быть заинтересованы образовательные организации», — допустила депутат.

Ранее сообщалось, что в Крыму ветеранов захотели обучить ораторскому мастерству. По задумке авторов инициативы, после они могли бы выступать в российских вузах и школах.

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