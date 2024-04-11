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07:01, 11 апреля 2024Ценности

Выставлять ягодицы напоказ стало модным у звезд

Зендея

Зендея. Фото: Samir Hussein / Contributor / Getty images

Наряды, которые частично оголяют ягодицы, стали трендом у звезд. Соответствующий материал публикует New York Post.

Знаменитости принялись массово выставлять напоказ зону между ягодицами. В частности, инфлюэнсеров регулярно замечают на публике в одежде из прозрачных тканей, а также предметах гардероба с вырезами и разрезами в упомянутой области. Среди звезд, последовавших модной тенденции, оказались актриса Зендая, певица Кэти Перри, актриса Хлои Бейли и другие.

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Поп-исполнительница Перри, например, пришла на премию Billboard Women in Music Awards в корсете бренда Ellie Misner и юбке той же марки на шнуровке сзади. В то же время Зендаю заметили на премьере фильма «Дюна. Часть вторая» в металлическом наряде с прозрачными вставками на ягодицах.

В августе 2023 года сообщалось, что наряды с бельем напоказ стали трендом у знаменитостей.

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      Карина Черных
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