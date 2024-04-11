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20:12, 11 апреля 2024Мир

Захарова констатировала кому у Евросоюза

Захарова: Евросоюз пребывает в коме, принятие Украины добьет его окончательно

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) пребывает в сильном упадке, и принятие Украины в его состав может окончательно подорвать объединение. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в Telegram.

«Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», — заявила Захарова, комментируя требование президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о вступлении Киева в ЕС в июне.

Ранее Захарова заявила, что Россия примет участие в конференции по «формуле мира» Зеленского, которая пройдет в Швейцарии.

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