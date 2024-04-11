Женщина потребовала ребенка от сделавшего вазэктомию мужа и пригрозила разводом

Пользователь форума Reddit, сделавший вазэктомию, пожаловался на проблемы в семье, рассказав о внезапном требовании жены завести ребенка. Его слова передает Daily Mirror.

У 40-летнего мужчины и его 39-летней жены уже есть двое детей. По словам пользователя, он планировал выйти на пенсию и жить с женой вдвоем, когда младший ребенок окончит школу. Однако планы женщины резко изменились, и она заявила, что хочет пополнения в семье. Это привело к конфликту между супругами.

Отмечается, что после рождения второго ребенка пользователь сделал вазэктомию, однако это не смутило его жену. Она потребовала от мужа третьего ребенка и пригрозила разводом в случае отказа. «Я на 100 процентов завязал с детьми. Я люблю своих детей, но с меня хватит», — заявил пользователь. Он добавил, что посещает сессии с психологом совместно с женой, однако это не помогает им укрепить отношения. Мужчина считает, что причина странного поведения женщины кроется в кризисе среднего возраста.

Он поделился историей на форуме и получил поддержку от многих комментаторов. Некоторые из них посоветовали мужчине выслушать жену и помочь ей справиться с тяжелым моральным состоянием. «Вы не обязаны с ней соглашаться. Пока не пытайтесь найти другие решения. Возможно, ей нужно пережить конец материнства. Это ее путь, а не ваш. Успокойте ее. Обнимите ее. Выслушайте ее», — гласит один из самых популярных комментариев.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети из-за шутки случайно раскрыл измену жены соседа. Некоторые пользователи назвали мужчину героем.