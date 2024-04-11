Жители российского города пожаловались на невозможность его покинуть

Жители Беслана пожаловались на очереди на автовокзале

Жители Беслана пожаловались на очереди на автовокзале, из-за которых они не могут добраться до Владикавказа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В настоящее время перевозками занимается компания «Октябрьское», которая выставляет на маршрут 12 автомобилей из 120. Ранее предприятие лишили лицензии из-за срыва графиков рейсов, но компания возобновила работу через суд.

Также наряду с «Октябрьским» между Бесланом и Владикавказом курсируют поезда госпредприятия «Автоколонна-1210». На линии работают 25 средних и больших автобусов вместо 15, курсирующих в обычное время. Власти пообещали добавить автомобили на трассу.

Ранее житель Калужской области из Боровского района раскритиковал в социальных сетях автобусные остановки, выкрашенные в желто-голубые цвета. В пресс-службе областного министерства заявили, что официальных жалоб на остановки им не поступало.