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14:19, 11 апреля 2024Ценности

Звездный хирург Хайдаров рассказал о планах развития клиники

Хирург Хайдаров рассказал, что планирует открыть в клинике другие направления

Фото: Павел Кашаев / ТАСС

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о планах развития своей клиники. Соответствующий комментарий публикует People Talk.

Врач заявил о желании открыть в медицинском учреждении другие направления, например, в области трихологии, косметологии, гинекологии и медицинского туризма. Кроме того, он уточнил, что в настоящий момент разрабатывает новый проект.

«К тому же сейчас мы готовим большой новый проект, подробности о котором я пока оставлю в секрете. Скажу лишь, что сейчас я творю шедевры на стыке творчества и медицины», — заключил собеседник портала.

Ранее также Тимур Хайдаров ответил на критику его работы с пациентами. Пластический хирург заявил, что люди, которые оставляют негативные комментарии, завидуют его успеху.

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      Карина Черных
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