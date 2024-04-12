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09:04, 12 апреля 2024Ценности

61-летняя Деми Мур восхитила фанатов внешностью в откровенном наряде

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила гала-концерта Unforgettable Evening в Лос-Анджелесе в откровенном наряде и восхитила фанатов внешностью. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

61-летняя знаменитость вышла на публику в черном платье длины макси с глубоким вырезом до бедра и продемонстрировала оголенные ноги. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках в тон наряду, а в качестве аксессуаров выбрала массивные серьги серебряного цвета с камнями.

Кроме того, Мур распустила волосы, уложенные в крупные локоны, и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

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Поклонники оценили образ актрисы в комментариях под постом. «Деми выглядит великолепно», «Деми Мур просто вау!», «Выглядит отлично и готова к вечеринке», «Хороша», — написали они.

Ранее в апреле 61-летняя Деми Мур вышла в свет в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее тело. Под упомянутое изделие звезда надела черный комплект белья, состоящий из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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