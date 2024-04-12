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08:31, 12 апреля 2024Забота о себе

70-летняя эскортница рассказала о своих секс-рекордах

Кадр: LADbible TV / YouTube

70-летняя Кэролайн Ви рассказала, что шесть лет назад стала заниматься эскортом. В подкасте LadBible пожилая женщина раскрыла свои секс-рекорды.

По словам Ви, самым молодым ее клиентом был застенчивый 20-летний парень, а самым возрастным — 90-летний мужчина. Всего же за шесть лет работы у нее было более тысячи клиентов. При этом ее заработок составляет 120 фунтов стерлингов в час (около 14 тысяч рублей).

Ви добавила, что у нее есть обширный гардероб на все случаи жизни. «Если я встречаюсь с мужчиной в отеле, то чаще всего я прихожу в своей обычной одежде, под которой — сексуальное белье. Также у меня есть несколько кожаных нарядов и боди для особых парней», — объяснила она.

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Также Ви отметила, что у нее имеется внушительная коллекция секс-игрушек, которые, по ее словам, более надежны, чем мужские.

Женщина призналась, что работа приносит ей удовольствие. «Я знаю эскортниц, которые работают как на производственной линии — один приходит, один уходит, просто делают это ради денег. Но я получаю от этого удовольствие. В тот день, когда мне это перестанет нравиться, я перестану этим заниматься».

Ранее секс-гуру Джеймс Тейлор назвал секс средством от хандры в начале рабочей недели. Он призвал заниматься сексом утром в понедельник ради хорошего настроения.

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      Вера Владзиевская
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