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19:34, 12 апреля 2024Россия

84-летняя жительница затопленного Орска пять часов простояла в ледяной воде

RT: в затопленном Орске пенсионерка пять часов простояла в ледяной воде

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пожилая жительница затопленного Орска пять часов простояла в ледяной воде. Об этом сообщает RT в Telegram.

Сотрудники МЧС России доставили пенсионерку в больницу. Врачи диагностировали у 84-летней женщины сильное переохлаждение ног.

По словам собеседницы канала по имени Анастасия, горожанка и ее сын долгое время не покидали дом. Здание находится в районе, который оказался в зоне подтопления позже других. «Они надеялись, что вода не дойдет до них», — пояснила Анастасия. О месте нахождения сына россиянки ничего не известно.

5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. По оценке главы Минстроя России Ирека Файзуллина, 40% оказавшихся в зоне подтопления домов не подлежат восстановлению. Он добавил, что граждане, которые лишились дома, смогут получить жилищные сертификаты, чтобы приобрести новое жилье.

ЖЗЛ
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