Анонсировано начало испытаний новой российской ракеты за 600 миллиардов рублей

Мантуров: испытания сверхтяжелой ракеты за 600 млрд рублей начнутся в 2033 году

Летные испытания нового носителя в рамках создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на космодроме Восточный планируется начать в 2033 году. Соответствующий срок анонсировал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Реализация федерального проекта определена на период 2025-2035 годы с выходом на летные испытания КРК СТК в 2033 году в соответствии с указом президента РФ [Владимира Путина]», — заявил министр.

Чиновник напомнил, что объем бюджетного финансирования федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» оценивается в 600 миллиардов рублей.

В апреле 2023 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в 2024-м будет возобновлено создание российской сверхтяжелой ракеты космического назначения.

КРК СТК позволит запускать на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 90 тонн, а на окололунную полярную — не менее 20. Носитель предназначен для отправки в дальний космос — к Луне и Марсу — пилотируемых и беспилотных миссий.