Борисов сообщил, что «Роскосмос» возобновит создание сверхтяжелой ракеты в 2024 году

«Роскосмос» в 2024 году возобновит создание сверхтяжелой ракеты космического назначения. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Планируется. У нас есть поручение президента. Программа как проект уже сверстана, разослана на согласование. У нас следующий год — дедлайн, мы уже должны приступить к проектированию», — сказал руководитель.

В сентябре 2021 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке технического проектирования сверхтяжелой ракеты.

Тогда же Дмитрий Рогозин, занимая должность главы госкорпорации, заявил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на новых технологиях, а не старых.